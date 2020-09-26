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Андриевский забил первый гол за «Динамо» в официальных матчах
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Полузащитник "Динамо" Александр Андриевский отличился забитым мячом за киевлян в матче чемпионата Украины против "Миная".В источнике
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Киевское «Динамо» разгромило «Минай». После назначения Луческу команда выиграла 7 из 8 матчей

Soccernews.ru 10:00
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Киевское «Динамо» разгромило «Минай» в матче чемпионата Украины

РИА Новости 09:10
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Киевское «Динамо» разгромило дебютантов, играя в большинстве 75 минут

Евро-футбол.ру 09:02
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