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Киевское «Динамо» сообщило о заражении двух игроков коронавирусом
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Два футболиста киевского «Динамо» подхватили COVID-19, сообщает пресс-служба клуба.В источнике
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Киевское «Динамо» сообщило о заражении двух игроков коронавирусом

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Два игрока киевского «Динамо» заболели коронавирусом

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Два футболиста киевского «Динамо» заразились коронавирусом

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