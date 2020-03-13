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Кубок Украины: жеребьевка определила пары полуфиналистов
Bookmaker-ratings.ru
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Мариуполь встретится с Ворсклой, а Минай сыграет с Динамо.В источнике
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Киевское «Динамо» сыграет с «Минаем» в полуфинале Кубка Украины

Bookmaker-ratings.ru 07:45
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Киевское «Динамо» вышло в полуфинал Кубка Украины по футболу

РИА Новости 11 марта в 16:13
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