НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеОценки матча Динамо – Александрия. Лучшими стали Русин и ЦыганковВорскла минимально обыграла Десну в четвертьфинале Кубка УкраиныМариуполь стал вторым полуфиналистом Кубка УкраиныПервый полуфиналист Кубка Украины определился в серии пенальтиЦыганков готовится к «Александрии», Шапаренко еще на больничномГлавное«Формула-1» отложила этапы в Бахрейне и Вьетнаме из-за коронавирусаАПЛ приостановлена из-за коронавирусаКДК отменил красные карточки Кверквелии и КарповаЗнарок с грустью подвел итог серии с «Динамо»Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Квебеке отменили из-за коронавирусаНародная правдаКубок Украины: жеребьевка определила пары полуфиналистовBookmaker-ratings.ru4Bookmaker-ratings.ruНародная правдаua.Tribuna.comRBC.uaМариуполь встретится с Ворсклой, а Минай сыграет с Динамо.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Киевское «Динамо» сыграет с «Минаем» в полуфинале Кубка УкраиныBookmaker-ratings.ru 07:45Киевское «Динамо» вышло в полуфинал Кубка Украины по футболуРИА Новости 11 марта в 16:13рекламаЕщё по темеОценки матча Динамо – Александрия. Лучшими стали Русин и ЦыганковВорскла минимально обыграла Десну в четвертьфинале Кубка УкраиныМариуполь стал вторым полуфиналистом Кубка УкраиныПервый полуфиналист Кубка Украины определился в серии пенальтиЦыганков готовится к «Александрии», Шапаренко еще на больничномГлавное«Формула-1» отложила этапы в Бахрейне и Вьетнаме из-за коронавирусаАПЛ приостановлена из-за коронавирусаКДК отменил красные карточки Кверквелии и КарповаЗнарок с грустью подвел итог серии с «Динамо»Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Квебеке отменили из-за коронавирусаНовости