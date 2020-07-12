НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеКоманда Пашаева отняла очки у ДинамоАлексей Михайличенко: «Если было бы надо – был бы и третий пенальти в ворота „Динамо“»«Александрия» – «Динамо»: Сегодня состоится матч чемпионата УкраиныВербич вышел на шестое место в гонке бомбардировИгроки Динамо в очередной раз сдали тесты на коронавирусГлавноеРоссийский боец впервые стал чемпионом UFC в легчайшем весеМосковский ЦСКА сыграл вничью с казанским «Рубином» в 28-м туре РПЛКарпин: это ненормальный чемпионат РоссииХэмилтон выиграл Гран-при Штирии «Формулы-1»Гендиректор ФК «Локомотив» показал неприличный жест болельщикамРИА НовостиКиевское «Динамо» сыграло вничью с «Александрией»Bookmaker-ratings.ru6Bookmaker-ratings.ruДинамоманияua.Tribuna.comUA-ФутболFootballHDZIKКиевское "Динамо" сыграло вничью с "Александрией" в матче 30-го тура чемпионата Украины по футболу. Встреча в Александрии завершилась со счетом 2:2.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Киевское «Динамо» упустило победу над «Александрией» и не сумело выйти на 2-е место в УПЛЧемпионат 14:55Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Александрией»РИА Новости 14:41Киевское «Динамо» упустило второе место за два тура до завершения чемпионатаЕвро-футбол.ру 14:32рекламаЕщё по темеКоманда Пашаева отняла очки у ДинамоАлексей Михайличенко: «Если было бы надо – был бы и третий пенальти в ворота „Динамо“»«Александрия» – «Динамо»: Сегодня состоится матч чемпионата УкраиныВербич вышел на шестое место в гонке бомбардировИгроки Динамо в очередной раз сдали тесты на коронавирусГлавноеРоссийский боец впервые стал чемпионом UFC в легчайшем весеМосковский ЦСКА сыграл вничью с казанским «Рубином» в 28-м туре РПЛКарпин: это ненормальный чемпионат РоссииХэмилтон выиграл Гран-при Штирии «Формулы-1»Гендиректор ФК «Локомотив» показал неприличный жест болельщикамНовости