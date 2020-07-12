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Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Александрией»
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Киевское "Динамо" сыграло вничью с "Александрией" в матче 30-го тура чемпионата Украины по футболу. Встреча в Александрии завершилась со счетом 2:2.В источнике
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Киевское «Динамо» упустило победу над «Александрией» и не сумело выйти на 2-е место в УПЛ

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Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Александрией»

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Евро-футбол.ру 14:32
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