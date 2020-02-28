НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Позиция (Запорожье)
УПЛ: «Динамо» позорно проигрывает в Днепре
Динамомания
  • Динамомания
  • Сегодня (Киев)
  • Факты и комментарии
  • ua.Tribuna.com
  • УНИАН
  • Sports.ru
  • UA-Футбол
  • FootballHD
В пятницу, 28 февраля, в Днепре состоялся матч 19-го тура УПЛ в котором "Днепр" со счетом 3:1 обыграл "Динамо".В источнике
Подробнее о событии
alt

В УПЛ женщина-судья удалила игрока киевского «Динамо» после ВАР

Sports.ru 15:33
alt

Два удаления и хет-трик: «Динамо» проиграло «Днепру-1» и отстает от «Шахтера» на 14 очков

Спорт-Экспресс 14:36
alt

«Днепр-1» обыграл «Динамо» в чемпионате Украины

РИА Новости 14:24
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости