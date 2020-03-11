НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Газета.uaГазета.ua
«Динамо» дожало «Александрию» в четвертьфинале Кубка
Динамомания
  • Динамомания
  • LiveSport.ru
  • Сегодня (Киев)
  • ua.Tribuna.com
  • УНИАН
  • Народная правда
  • Факты и комментарии
  • UA-Футбол
  • RBC.ua
  • Znaj.ua
  • Soccernews.ru
Киевское "Динамо" победило "Александрию" в четвертьфинале Кубка Украины со счетом - 1:0. Автором победного мяча стал Виктор Цыганков. После первого тайма никто не ожидал прорыв киевлян.В источнике
Подробнее о событии
alt

Киевское «Динамо» вышло в полуфинал Кубка Украины, обыграв в меньшинстве «Александрию»

Sport24.ru 16:32 
alt

Киевское «Динамо» вышло в полуфинал Кубка Украины по футболу

РИА Новости 16:13
alt

Кубок Украины. Киевское «Динамо» в дополнительное время обыграло «Александрию»

Футбол на Куличках 16:11
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости