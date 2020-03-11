«Динамо» дожало «Александрию» в четвертьфинале Кубка

Киевское "Динамо" победило "Александрию" в четвертьфинале Кубка Украины со счетом - 1:0. Автором победного мяча стал Виктор Цыганков. После первого тайма никто не ожидал прорыв киевлян.