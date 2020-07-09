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Киевское «Динамо» стало 12-кратным победителем Кубка Украины
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Киевское «Динамо» в 12-й раз выиграло Кубок Украины. В финале оно переиграло по пенальти «Ворсклу».В источнике
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Киевское «Динамо» стало 12-кратным победителем Кубка Украины

Спорт-Экспресс 17:23
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Киевское «Динамо» в 12-й раз выиграло Кубок Украины, победив в финале «Ворсклу» в серии пенальти

Sport24.ru 17:18 
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Киевское «Динамо» завоевало 12-й Кубок Украины

Чемпионат 17:18
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