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Сетьен сравнил Левандовски и Месси
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Наставник каталонской "Барселоны" Кике Сетьен сравнил игрока мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски и футболиста сине-гранатовых Лионеля Месси, передает Marca.В источнике
Подробнее о событии
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Сетьен сравнил Левандовски и Месси

Газета.Ru 14:44
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Сетьен: Левандовски — великий футболист, но он уступает Месси

Чемпионат 14:30
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Сетьен – о матче против «Баварии»: «Будет важно владеть мячом, это позволит нам меньше защищаться»

Евро-футбол.ру 13:41
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