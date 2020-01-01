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Кике Сетьен: «Хотел бы тренировать Неймара»
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Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен сказал, что был бы рад поработать с форвардом «ПСЖ» Неймаром.В источнике
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Сетьен: «Конечно, я бы хотел потренировать Неймара»

Soccer.ru 18:20 
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Сетьен озвучил свою позицию по Мартинесу и Пьяничу в «Барселоне»

Матч ТВ 17:57
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Сетьен: без сомнения я хотел бы когда-нибудь потренировать Неймара

Чемпионат 18:45
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