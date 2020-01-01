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Кике Сетьен: Не думаю, что «Реал» выиграет все оставшиеся матчи
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Не думаю, что «Реал» выиграет все свои оставшиеся матчи.В источнике
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Сетьен: одно очко с «Севильей» — не так плохо. Да и «Реал» пока ещё свой матч не выиграл

Чемпионат 07:24
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Кике Сетьен: Не думаю, что «Реал» выиграет все оставшиеся матчи

Советский спорт 02:22
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Сетьен объяснил, почему Гризманн начал матч с «Севильей» на скамейке запасных

Спорт-Экспресс вчера в 22:46
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