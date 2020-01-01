Кике Сетьен: «Правило пяти замен навредит „Барселоне“»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен считает, что правило пяти замен негативно скажется на команде. Клубам временно разрешили делать по пять замен за матч, чтобы снизить риск травм.