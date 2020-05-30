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Кике Сетьен: «Правило пяти замен навредит „Барселоне“»
Soccernews.ru
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Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен считает, что правило пяти замен негативно скажется на команде. Клубам временно разрешили делать по пять замен за матч, чтобы снизить риск травм.В источнике
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Сетьен считает, что правило пяти замен навредит «Барселоне»

Soccernews.ru 18:12
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Кике Сетьен: правило 5 замен в Примере не на пользу «Барселоне»

РИА Новости 17:58
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Кике Сетьен: «Правило пяти замен навредит „Барселоне“»

Sports.ru 17:32
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