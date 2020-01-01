Кикнадзе: «С Сёминым орали друг на друга два часа»
Закончилось тем, что два часа стояли на улице и орали друг на друга.В источнике Пытался ли поговорить с Сёминым по-человечески? Пытался. Закончилось тем, что два часа стояли на улице и орали друг на друга не стесняясь в выражениях, при всём моём уважительном отношении к людям старше меня. Сёмин кричал, что всегда будет на стороне игроков, я — что всегда буду на стороне клуба.Футбол России11:19
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Первое интервью Юрия Семина после ухода из «Локо» Чем мощнее атака на человека со всех сторон — тем интереснее с ним говорить.