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Кикнадзе: «С Сёминым орали друг на друга два часа»
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • Футбол России
  • Газета.Ru
  • CT news
Закончилось тем, что два часа стояли на улице и орали друг на друга.В источнике
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Василий Кикнадзе
Пытался ли поговорить с Сёминым по-человечески? Пытался. Закончилось тем, что два часа стояли на улице и орали друг на друга не стесняясь в выражениях, при всём моём уважительном отношении к людям старше меня. Сёмин кричал, что всегда будет на стороне игроков, я — что всегда буду на стороне клуба.Футбол Россиивчера в 11:19
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