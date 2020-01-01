Пытался ли поговорить с Сёминым по-человечески? Пытался. Закончилось тем, что два часа стояли на улице и орали друг на друга не стесняясь в выражениях, при всём моём уважительном отношении к людям старше меня. Сёмин кричал, что всегда будет на стороне игроков, я — что всегда буду на стороне клуба.

Футбол России

вчера в 11:19