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Кикнадзе и Николич могут быть отправлены в отставку руководством РЖД
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В РЖД рассматривают возможность увольнения генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе, а также главного тренера Марко Николича.В источнике
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Кикнадзе и Николич покинут «Локомотив» в случае непопадания клуба в Лигу Чемпионов

Soccernews.ru 08:32
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Кикнадзе и Николич могут быть отправлены в отставку руководством РЖД

Газета.Ru 08:22
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Николич и Кикнадзе уйдут из «Локомотива», если клуб не займёт второе место в РПЛ

Metaratings 08:19
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