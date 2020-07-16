НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеЦСКА обыграет «Локомотив» в 29-м туре РПЛ 16 июляГанчаренко: думаю, в дерби мы во многом увидим «Локомотив» СеминаТурбин назначен главным арбитром матча между «Локомотивом» и ЦСКАВлашич поделился ожиданиями от московского дерби против «Локомотива»«Матч ТВ» покажет в прямом эфире пять матчей 29-го тура РПЛГлавное«Сочи» не сыграет против «Тамбова» из-за коронавируса у девяти игроковАгент Гайча подтвердил подписание контракта с ЦСКАСергей Иванов рассудит «Спартак» и «Зенит» в полуфинале Кубка России«Уфа» и «Динамо» объявили стартовые составы на игруГол «Спартака» в ворота «Ахмата» был отменён после просмотра VARVprognoze.ruКикнадзе и Николич могут быть отправлены в отставку руководством РЖДMetaratings8MetaratingsТульский футболФутбол РоссииНева СпортГазета.RuSoccernews.ruSoccer.ruFootballHDВ РЖД рассматривают возможность увольнения генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе, а также главного тренера Марко Николича.В источнике Комментировать8Подробнее о событии Кикнадзе и Николич покинут «Локомотив» в случае непопадания клуба в Лигу ЧемпионовSoccernews.ru 08:32Кикнадзе и Николич могут быть отправлены в отставку руководством РЖДГазета.Ru 08:22Николич и Кикнадзе уйдут из «Локомотива», если клуб не займёт второе место в РПЛMetaratings 08:19рекламаЕщё по темеЦСКА обыграет «Локомотив» в 29-м туре РПЛ 16 июляГанчаренко: думаю, в дерби мы во многом увидим «Локомотив» СеминаТурбин назначен главным арбитром матча между «Локомотивом» и ЦСКАВлашич поделился ожиданиями от московского дерби против «Локомотива»«Матч ТВ» покажет в прямом эфире пять матчей 29-го тура РПЛГлавное«Сочи» не сыграет против «Тамбова» из-за коронавируса у девяти игроковАгент Гайча подтвердил подписание контракта с ЦСКАСергей Иванов рассудит «Спартак» и «Зенит» в полуфинале Кубка России«Уфа» и «Динамо» объявили стартовые составы на игруГол «Спартака» в ворота «Ахмата» был отменён после просмотра VARНовости