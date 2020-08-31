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Газета.RuГазета.Ru
Кикнадзе недоволен условиями сделки по продаже Миранчука
Soccernews.ru
  • Soccernews.ru
  • Спорт-Экспресс
  • Газета.Ru
Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе высказался о продаже полузащитника Алексея Миранчука в "Аталанту".В источнике
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Подробнее о событии
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Кикнадзе заявил, что мог продать Миранчука дороже

News.ru вчера в 22:25
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Кикнадзе: жалко терять игрока такого уровня, как Миранчук

Газета.Ru вчера в 21:59
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«О занозе в виде 8 миллионов знала вся Европа». Кикнадзе — о переходе Миранчука в «Аталанту»

Спорт-Экспресс вчера в 15:35
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