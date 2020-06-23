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Кикнадзе о конфликте с Семиным: два часа орали друг на друга на улице
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • Футбол России
Закончилось тем, что два часа стояли на улице и орали друг на друга, не стесняясь в выражениях, при всем моем уважительном отношении к людям старше меня.В источнике
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Кикнадзе о конфликте с Семиным: два часа орали друг на друга на улице

РИА Новости 13:09
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«Орали друг на друга два часа». Кикнадзе — о разговоре с Семиным

Спорт-Экспресс 11:20
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Кикнадзе: пытался с Сёминым поговорить по-человечески. Два часа орали друг на друга, не стесняясь в выражениях

Футбол России 11:19
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