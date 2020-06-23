НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
РИА НовостиРИА Новости
Кикнадзе о конфликте с Семиным: два часа орали друг на друга на улице
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • Футбол России
  • Газета.Ru
Закончилось тем, что два часа стояли на улице и орали друг на друга, не стесняясь в выражениях, при всем моем уважительном отношении к людям старше меня.В источнике
Подробнее о событии
alt

«Два часа орали друг на друга». Кикнадзе – о грехах Семина, печатных машинках Лосюка и том, чего не простит фанатам

Футбол России 16:16
alt

Гендиректор «Локомотива» рассказал о конфликте с Семиным

Газета.Ru 14:27
alt

Кикнадзе о конфликте с Семиным: два часа орали друг на друга на улице

РИА Новости 13:09
реклама
Главное
Новости