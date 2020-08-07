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Кикнадзе объяснил, почему «Локомотив» не подписал Кокорина

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, почему клуб отказался от подписания контракта с бывшим форвардом «Зенита» Александром Кокориным.