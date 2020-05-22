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Кикнадзе ответил, почему «Локомотив» расстался с Сёминым
Евро-футбол.ру
  • Вести.Ru35:43
Василий Кикнадзе рассказал, с чем связано решение расстаться с Юрием Сёминым. Слова руководителя столичного клуба передаёт «Россия 24».В источнике
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