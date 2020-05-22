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Кикнадзе объяснил решение «Локомотива» расстаться с Семиным
Евро-футбол.ру
  • Вести.Ru35:43
Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, когда у него созрело решение уволить Юрия Сёмина с поста главного тренера.В источнике
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