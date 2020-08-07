Кикнадзе оценил вероятность ухода Алексея Миранчука в европейский клуб
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе в интервью порталу «Sport24» прокомментировал ситуацию с возможным уходом из клуба российского полузащитника Алексея Миранчука.В источнике Не могу сказать, что ведём переговоры по контракту. Скорее, обменялись мнениями на случай продления. При этом считаю: если Алексею и уезжать в Европу, то нынешнее лето или зима — лучшее время.Нева Спорт04:40
С чего всё начиналось
Перед Суперкубком корреспонденты Sport24 Леонид Волотко и Максим Аллланазаров встретились с генеральным директором "Локомотива" Василием Кикнадзе и узнали: Кикнадзе и Николича могли уволить в случае невыхода в ЛЧ, это правда ?"