Не могу сказать, что ведем переговоры, скорее, мы обменялись мнениями на случай продления. При этом считаю: если Алексею и уезжать в Европу, то нынешнее лето или зима — лучшее время. 60 на 40 в пользу того, что мы сделаем трансфер. Прямо сейчас есть два варианта, которые бы устроили всех.

Metaratings

04:09