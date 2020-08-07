Считаю, что Миранчук сильно прибавил за последний год с точки зрения самооценки, осознания и психологии. С одной стороны, как много ему дано. С другой — сколько труда он сам в себя вложил. Мне кажется, сейчас в нем кипит азарт.

РИА Новости

06:26