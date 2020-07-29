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Кикнадзе остался недоволен календарем «Локомотива» на старте сезона
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Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе остался недоволен календарем клуба на старте сезона, передает ТАСС.В источнике
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Василий Кикнадзе
Нам предстоит провести семь игр за 21 день, что является еще более напряженным графиком, чем восемь встреч за 32 дня, которые мы провели после рестарта чемпионата.Вести.Ru13:37
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Мещеряков заявил, что «Локомотив» может выйти вторым составом на матч с «Зенитом»

Матч за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив» в прямом эфире покажет Первый канал. Встреча состоится 7 августа на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Трансляция встречи начнётся в 19:00 мск.
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Sport24.ru 16:50 
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Анатолий Мещеряков: «Составители календаря забыли, что такое играть в футбол в реальности, а не на бумаге»

Матч ТВ 15:25
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