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Газета.RuГазета.Ru
Кикнадзе остался недоволен календарем «Локомотива» на старте сезона
Футбол России
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Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе остался недоволен календарем клуба на старте сезона, передает ТАСС.В источнике
Василий Кикнадзе
Нам предстоит провести семь игр за 21 день, что является еще более напряженным графиком, чем восемь встреч за 32 дня, которые мы провели после рестарта чемпионата.Вести.Ruвчера в 13:37
С чего всё начиналось
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Кикнадзе раскритиковал календарь «Локомотива» из-за большого количества матчей в августе

Календарь футбольного клуба "Локомотив" в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) в августе противоречит требованиям о защите здоровья игроков. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор железнодорожников Василий Кикнадзе. Матч за Суперкубок России "Зенит" - "Локомотив" состоится 7 августа.
ТАСС Спорт вчера в 13:23
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Василий Кикнадзе: Календарь противоречит уставу «Локомотива»

Советский спорт вчера в 16:19
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Кикнадзе остался недоволен календарем «Локомотива» на старте сезона

Газета.Ru вчера в 15:21
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Кикнадзе раскритиковал календарь «Локомотива» в новом сезоне РПЛ

Нева Спорт вчера в 14:55
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