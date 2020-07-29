Кикнадзе остался недоволен календарем «Локомотива» на старте сезона
Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе остался недоволен календарем клуба на старте сезона, передает ТАСС.В источнике Нам предстоит провести семь игр за 21 день, что является еще более напряженным графиком, чем восемь встреч за 32 дня, которые мы провели после рестарта чемпионата.Вести.Ruвчера в 13:37
С чего всё начиналось
Календарь футбольного клуба "Локомотив" в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) в августе противоречит требованиям о защите здоровья игроков. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор железнодорожников Василий Кикнадзе. Матч за Суперкубок России "Зенит" - "Локомотив" состоится 7 августа.
Советский спорт вчера в 16:19