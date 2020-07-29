Кикнадзе остался недоволен календарем «Локомотива» на старте сезона
Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе остался недоволен календарем клуба на старте сезона, передает ТАСС.В источнике Нам предстоит провести семь игр за 21 день, что является еще более напряженным графиком, чем восемь встреч за 32 дня, которые мы провели после рестарта чемпионата.Вести.Ru13:37
С чего всё начиналось
Матч за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив» в прямом эфире покажет Первый канал. Встреча состоится 7 августа на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Трансляция встречи начнётся в 19:00 мск.