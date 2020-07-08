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Кикнадзе остался недоволен результатом матча со «Спартаком»
Sport24.ru
  • Sport24.ru
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе остался недоволен ничейным результатом в матче со «Спартаком» (1:1).В источнике
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Кикнадзе устроили обструкцию во время дерби «Спартак» - «Локомотив»

ProstoProSport 08:22 
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Кикнадзе остался недоволен результатом матча со «Спартаком»

Советский спорт вчера в 16:50
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Гендиректор «Локомотива» Кикнадзе выразил недовольство результатом матча со «Спартаком»

ТАСС Спорт вчера в 15:45
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