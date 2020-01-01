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Кикнадзе подтвердил интерес московского «Локомотива» к Мине
Нева Спорт
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Гендиректор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе подтвердил интерес клуба к форварду «Сельты» Санти Мине. Об этом он поведал «Спoрт-Экспресс». По его словам, «Локо» в данный момент занимается поиском форварда.В источнике
Василий Кикнадзе
У нас 4-5 кандидатур, по которым ведём переговоры. Практически все они реальны. Вопрос, с кем мы договоримся. Всё это нападающие высокого уровня. Санти Мина входит в список. Батшуайи? Не буду ничего называть. Сделаем трансфер — с удовольствием всё расскажу.Чемпионат15:12
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