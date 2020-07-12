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Кикнадзе признался в неприличном жесте болельщикам «Локомотива»
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Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе признался, что показал трибунам неприличный жест во время матча 28-го тура чемпионата России против «Уфы».В источнике
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