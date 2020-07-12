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Кикнадзе показал неприличный жест во время матча «Локомотив» — «Уфа»
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Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе показал неприличный жест в сторону трибун во время матча 28-го тура Российской премьер-лиги с «Уфой» (1:1).В источнике
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«Для меня Палыч точно не враг». Кикнадзе ответил на вопрос болельщика о Семине

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе провел встречу с болельщиками после матча 28-го тура Тинькофф РПЛ с "Уфой" (1:1). В ходе беседы функционер высказался об уходе Юрия Семина с поста главного тренера "железнодорожников".
Спорт-Экспресс 13:10
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Sport24.ru 13:59 
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Кикнадзе: я показал фанатам «Локомотива» нецензурный жест? Это правда

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