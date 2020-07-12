Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе провел встречу с болельщиками после матча 28-го тура Тинькофф РПЛ с "Уфой" (1:1). В ходе беседы функционер высказался об уходе Юрия Семина с поста главного тренера "железнодорожников".