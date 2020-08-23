Кикнадзе прокомментировал слухи о переходе Ал. Миранчука в «Аталанту»
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе высказался о возможном переходе полузащитника железнодорожников Алексея Миранчука в «Аталанту». Ранее сообщалось, что 24-летний российский футболист дал согласие на переход «Аталанту».В источнике Очень серьезная тема для рассуждений - насколько мы готовы отпускать Лешу. Не отпускать неправильно, а отпускать - игра здорово поменялась не в лучшую сторону после его замены из-за травмы.ТАСС Спорт15:50