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Кикнадзе прокомментировал слухи о переходе Ал. Миранчука в «Аталанту»
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Soccernews.ru
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе высказался о возможном переходе полузащитника железнодорожников Алексея Миранчука в «Аталанту». Ранее сообщалось, что 24-летний российский футболист дал согласие на переход «Аталанту».В источнике
Василий Кикнадзе
Очень серьезная тема для рассуждений - насколько мы готовы отпускать Лешу. Не отпускать неправильно, а отпускать - игра здорово поменялась не в лучшую сторону после его замены из-за травмы.ТАСС Спорт15:50
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