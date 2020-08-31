Кикнадзе рассказал о переговорах с «Барселоной» по трансферу Миранчука
Гендиректор «Локо» Василий Кикнадзе поделился мыслями о трансфере лидера ФК Алексея Миранчука в «Аталанту». Об этом он поведал «Спoрт-Экспрессу». По его словам, ему и радостно за игрока, но и жалко, что тот уходит.В источнике
С чего всё начиналось
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал об интересе «Барселоны» к полузащитнику Алексею Миранчуку. Ранее стало известно о переходе россиянина в «Аталанту». «Локомотив» и «Аталанта» достигли принципиальной договоренности о переходе Алексея Миранчука в итальянский клуб.
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