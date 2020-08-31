Кикнадзе рассказал о переговорах с «Барселоной» по трансферу Миранчука

Гендиректор «Локо» Василий Кикнадзе поделился мыслями о трансфере лидера ФК Алексея Миранчука в «Аталанту». Об этом он поведал «Спoрт-Экспрессу». По его словам, ему и радостно за игрока, но и жалко, что тот уходит.