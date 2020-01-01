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Кикнадзе рассказал, почему «Локомотив» подал в суд на Геркуса
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • Sports.ru
  • Футбол России
  • Soccernews.ru
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, почему «железнодорожники» подали в суд на бывшего генерального директора московского клуба Илью Геркуса.В источнике
Подробнее о событии
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Илья Геркус: «В высказываниях Кикнадзе много неточностей»

Sports.ru 07:50
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Илья Геркус прокомментировал интервью Василия Кикнадзе

Спорт-Экспресс 05:45
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Кикнадзе не будет общаться с Геркусом, даже если ФК «Локомотив» проиграет ему дело по иску

ТАСС Спорт 01:39
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