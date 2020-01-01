Кикнадзе рассказал, почему «Локомотив» подал в суд на Геркуса

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, почему «железнодорожники» подали в суд на бывшего генерального директора московского клуба Илью Геркуса. В источнике