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Кикнадзе: всю ответственность в «Локомотиве» несет гендиректор
Metaratings
  • Metaratings
  • Спорт-Экспресс
  • Inc-news.ru
  • Футбол России
  • Sports.ru
Ответственность за все, что происходит в футбольном клубе, несет его генеральный директор, заявил занимающий аналогичную должность в московском "Локомотиве" Василий Кикнадзе.В источнике
Подробнее о событии
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Василий Кикнадзе: «Я за все отвечаю. „Локо“ станет банкротом – я виноват. Боремся не за первые места – я виноват»

Sports.ru 05:59
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Кикнадзе рассказал, кто ответственный за все решения в «Локомотиве»

Metaratings 05:18
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Кикнадзе: всю ответственность в «Локомотиве» несет гендиректор

РИА Новости 05:16
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