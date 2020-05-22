Голосование организовано не было. Я отправил письмо в РФС, в котором написал, что при нынешних условиях возобновлять чемпионат чрезмерно опасно. Если мы возобновляем, то надо понять, кто точно несет ответственность. Я считаю, что сейчас очень опасно возобновлять чемпионат.