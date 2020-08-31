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Кикнадзе заявил, что обсуждал переход Миранчука с «Барселоной»
Спорт-Экспресс
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Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе заявил, что обсуждал переход полузащитника Алексея Миранчука с представителями испанской "Барселоны". "Локомотив" в воскресенье сыграл вничью с петербургским "Зенитом" со счетом 0:0 в матче шестого тура Российской премьер-лиги.В источнике
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С чего всё начиналось
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Миранчуком интересовалась «Барселона». Кикнадзе раскрыл подробности

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал об интересе «Барселоны» к полузащитнику Алексею Миранчуку. Ранее стало известно о переходе россиянина в «Аталанту». «Локомотив» и «Аталанта» достигли принципиальной договоренности о переходе Алексея Миранчука в итальянский клуб.
Спорт-Экспресс вчера в 15:10
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Кикнадзе заявил, что обсуждал переход Миранчука с «Барселоной»

РИА Новости 05:50
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Гендиректор «Локомотива» рассказал об интересе «Барселоны» к Миранчуку

Известия вчера в 23:50
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Кикнадзе: «Мы общались с „Барселоной“ о Миранчуке»

Евро-футбол.ру вчера в 17:57
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