Кикнадзе заявил, что обсуждал переход Миранчука с «Барселоной»
Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе заявил, что обсуждал переход полузащитника Алексея Миранчука с представителями испанской "Барселоны". "Локомотив" в воскресенье сыграл вничью с петербургским "Зенитом" со счетом 0:0 в матче шестого тура Российской премьер-лиги.В источнике
С чего всё начиналось
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал об интересе «Барселоны» к полузащитнику Алексею Миранчуку. Ранее стало известно о переходе россиянина в «Аталанту». «Локомотив» и «Аталанта» достигли принципиальной договоренности о переходе Алексея Миранчука в итальянский клуб.
Евро-футбол.ру вчера в 17:57