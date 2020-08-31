Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал об интересе «Барселоны» к полузащитнику Алексею Миранчуку. Ранее стало известно о переходе россиянина в «Аталанту». «Локомотив» и «Аталанта» достигли принципиальной договоренности о переходе Алексея Миранчука в итальянский клуб.