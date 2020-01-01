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Мбаппе назвал Зидана и Роналду своими кумирами
Soccernews.ru
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал о своих кумирах.В источнике
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Мбаппе назвал Зидана и Роналду своими кумирами

Sports.ru 02:35
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Килиан Мбаппе: Первым примером для меня был Зидан, но потом появился Роналду

Советский спорт 02:31
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Мбаппе: у меня два примера для подражания – Зидан и Роналду

Чемпионат вчера в 22:45
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