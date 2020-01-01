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Мбаппе назвал свой лучший гол за карьеру
Матч ТВ
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Форвард сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе ответил на вопрос, какой гол он считает лучшим за свою карьеру.В источнике
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Мбаппе рассказал, как забил в России свой любимый в карьере гол

ProstoProSport 00:19 
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Килиан Мбаппе назвал любимым гол, забитый им в России

Чемпионат вчера в 23:10
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Мбаппе назвал лучший гол, который он видел

Спорт-Экспресс вчера в 20:11
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