Килиан Мбаппе подтвердил, что останется в «ПСЖ» в следующем сезоне

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе сообщил, что не покинет французский клуб в следующем сезоне. Ранее сообщалось, что Мбаппе может перебраться в мадридский «Реал». В источнике