НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ru
Килиан Мбаппе подтвердил, что останется в «ПСЖ» в следующем сезоне
Bookmaker-ratings.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Спорт день за днем
  • ua.Tribuna.com
  • FootballHD
Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе сообщил, что не покинет французский клуб в следующем сезоне. Ранее сообщалось, что Мбаппе может перебраться в мадридский «Реал».В источнике
Подробнее о событии
alt

Мбаппе выбрал клуб на следующий сезон

ProstoProSport 16:15 
alt

Мбаппе останется в «ПСЖ» в следующем сезоне, «что бы ни случилось»

РИА Новости 15:59
alt

Мбаппе исключил возможность ухода из ПСЖ перед новым сезоном

Спорт день за днем 15:51
реклама
Главное
Новости