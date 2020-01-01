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Ким Чельстрём рассказал, как он переходил из «Спартака» в «Арсенал»
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Шведский полузащитник Ким Чельстрём поделился воспоминаниями о своём переходе из московского «Спартака» в лондонский «Арсенал» в 2014 году на правах аренды.В источнике
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Ким Чельстрем рассказал об обстоятельствах перехода из «Спартака» в «Арсенал»

Soccernews.ru 15:51
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«Мы счастливы в России!» Чельстрём не хотел покидать «Спартак» даже ради Англии

Чемпионат 15:21
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Чельстрем не хотел переходить в лондонский «Арсенал» из «Спартака»

ProstoProSport 13:15 
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