Дмитрий Кириченко российский футболист

ЦСКА будет сложно зацепиться за тройку призёров, у них серьёзное отставание. С другой стороны, его можно нивелировать всего за две игры, но их ещё нужно выиграть. Всё-таки в последнее время ЦСКА не показывал такого футбола, с которым можно стабильно рассчитывать на победы.

Нева Спорт

02:27