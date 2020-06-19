Кириченко: «ЦСКА не является фаворитом в борьбе за Лигу чемпионов»
В последнее время армейцы не показывали футбол, при котором можно было бы точно рассчитывать на выигрыш в матче. Поэтому в текущих условиях ЦСКА не выглядит фаворитом в борьбе за путёвку в Лигу чемпионов.В источнике ЦСКА будет сложно зацепиться за тройку призёров, у них серьёзное отставание. С другой стороны, его можно нивелировать всего за две игры, но их ещё нужно выиграть. Всё-таки в последнее время ЦСКА не показывал такого футбола, с которым можно стабильно рассчитывать на победы.Нева Спорт02:27