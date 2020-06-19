НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Sport.ruSport.ru
Кириченко: «ЦСКА не является фаворитом в борьбе за Лигу чемпионов»
RT на русском
  • RT на русском
  • Нева Спорт
  • Футбол России
  • Газета.Ru
  • Sports.ru
В последнее время армейцы не показывали футбол, при котором можно было бы точно рассчитывать на выигрыш в матче. Поэтому в текущих условиях ЦСКА не выглядит фаворитом в борьбе за путёвку в Лигу чемпионов.В источнике
Дмитрий Кириченко
российский футболист
ЦСКА будет сложно зацепиться за тройку призёров, у них серьёзное отставание. С другой стороны, его можно нивелировать всего за две игры, но их ещё нужно выиграть. Всё-таки в последнее время ЦСКА не показывал такого футбола, с которым можно стабильно рассчитывать на победы.Нева Спорт02:27
Подробнее о событии
alt

Кириченко: «ЦСКА не является фаворитом в борьбе за Лигу чемпионов»

Sport.ru 01:59
alt

Кириченко: ЦСКА точно не выглядит фаворитом в борьбе за путёвку в Лигу чемпионов

Футбол России 01:08
alt

Кириченко дал пессимистичный прогноз о будущем ЦСКА

Газета.Ru 00:37
реклама
Главное
Новости