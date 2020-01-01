Кириченко: «ЦСКА точно не выглядит фаворитом в борьбе за путёвку в ЛЧ»
Сложно предсказать, как всё будет развиваться в нынешних условиях, но армейцы точно не выглядят фаворитами в борьбе за путёвку в Лигу чемпионов. Напомним, матч ЦСКА — "Зенит" обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.В источнике ЦСКА будет сложно зацепиться за тройку призёров, у них серьёзное отставание. С другой стороны, его можно нивелировать всего за две игры, но их ещё нужно выиграть. Всё-таки в последнее время ЦСКА не показывал такого футбола, с которым можно стабильно рассчитывать на победы.Нева Спорт02:27