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Футбол на КуличкахФутбол на Куличках
Дмитрий Кириченко: «К допуску зрителей на трибуны отношусь нормально»
Евро-футбол.ру
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Думаю, все меры безопасности будут приняты, и все зрители будут рассажены на трибунах в соответствии с эти мерами, - отметил Кириченко.В источнике
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