Кирилл Комбаров дисквалифицирован на 3 матча за оскорбление судей

Защитник тульского "Арсенала" Кирилл Комбаров дисквалифицирован на три матча за поведение в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с московским "Динамо" (1:0).