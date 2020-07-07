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Кирилл Комбаров дисквалифицирован на 3 матча за оскорбление судей
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Защитник тульского "Арсенала" Кирилл Комбаров дисквалифицирован на три матча за поведение в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с московским "Динамо" (1:0).В источнике
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Подробнее о событии
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Комбаров и Полуяхтов дисквалифицированы на три матча по итогам 26-го тура РПЛ

Metaratings 12:02
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К. Комбаров и Полуяхтов дисквалифицированы на 3 матча

Sport24.ru 11:56 
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Кирилл Комбаров дисквалифицирован на три игры, Полуяхтов может пропустить до шести матчей РПЛ

Футбол России 11:54
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