Новиков поздравил подписчиков с выходом «Динамо» в Лигу Европы

Главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков выложил пост в инстаграм, в котором поздравил подписчиков с попаданием команды в еврокубки. Напомним, москвичи заняли 6-ю строчку таблицы чемпионата страны. После того, как петербуржцы выиграли Кубок, "Динамо" автоматически вышло в еврокубки.