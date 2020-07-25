Новиков поздравил подписчиков с выходом «Динамо» в Лигу Европы
Главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков выложил пост в инстаграм, в котором поздравил подписчиков с попаданием команды в еврокубки. Напомним, москвичи заняли 6-ю строчку таблицы чемпионата страны. После того, как петербуржцы выиграли Кубок, "Динамо" автоматически вышло в еврокубки.В источнике По итогам сезона 2019/20: динамовская молодежка — чемпионы первенства, главная команда — в Лигу Европы. Всех поздравляю с возвращением в еврокубки! Впереди много работы.Евро-футбол.рувчера в 17:04
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