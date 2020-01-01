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Кирилл Новиков поделился трансферными планами московского «Динамо»
Футбол России
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Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал информацию о том, что бело-голубые могут усилиться защитником до закрытия трансферного окна.В источнике
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