Клаттенбург рассказал, как заткнул Пепе в финале Лиги чемпионов

Известный в прошлом арбитр Премьер-лиги Марк Клаттенбург вспомнил свою работу в финале Лиги чемпионов 2016 года, когда играли «Реал» и «Атлетико».