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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Клаттенбург рассказал, как заткнул Пепе в финале Лиги чемпионов
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Известный в прошлом арбитр Премьер-лиги Марк Клаттенбург вспомнил свою работу в финале Лиги чемпионов 2016 года, когда играли «Реал» и «Атлетико».В источнике
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Арбитр признался, что Серхио Рамос забил в финале Лиги чемпионов из положения вне игры

Sportbox.RU 20:37
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Арбитр признался, что Серхио Рамос забил в финале Лиги чемпионов из положения вне игры

Матч ТВ 20:37
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Судья Клаттенбург: сказал Пепе в финале ЛЧ с «Атлетико», что гол «Реала» засчитан ошибочно

Чемпионат 17:05
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